Oosterhout en Dongen moeten nog maanden wachten op stikstofberekeningen rond aanleg N629

Jaar cel voor drugskoe­rier (21) uit Albanië

BREDA – Een 21-jarige man uit Albanië heeft donderdag bij de rechtbank in Breda een celstraf van twaalf maanden gekregen, waarvan vijf voorwaardelijk. Hij werd 16 juli vorig jaar in Breda gepakt met achter in zijn auto vijf tassen met daarin een mengsel van paracetamol en cafeïne.