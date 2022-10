Oosterhouter verdacht van opsluiten tandarts en steken met mes in wang na hoge rekening: 21 maanden cel geëist

Breda wordt strenger in Havenkwar­tier: ‘regelarme zone’ definitief verleden tijd

BREDA - Vanaf het volgende jaar is het Havenkwartier in Breda niet langer een ‘regelarme zone’ waar bewoners en gebruikers gezamenlijk de spelregels bepalen. Zo’n regime houdt geen stand in een wijk die wordt volgebouwd met nieuwe woningen. Bovendien begonnen bewoners te klagen.

