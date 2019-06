Op Brabantse snelwegen staat meer file dan ooit: vooral ochtendspits op A16 kan in de ochtend beter gemeden worden

Is de droogte in West-Bra­bant te verslaan?

11:30 BREDA - Ja, het is al weer anderhalve week geleden dat het voor het laatst heeft geregend. ,,Het is niet best’’, verzucht Jaap Oosthoek. Hij is een van de medewerkers van waterschap Brabantse Delta die vanuit hun ‘verkeerstoren’ in Breda precies kunnen zien hoe het gesteld is met waterpeil in West-Brabant. Op een van de schermen kleuren een paar gebieden oranje of geel. Daar dreigt watertekort.