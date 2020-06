Op zoek naar een tank uit de Golfoorlog of een aardappelsnelvuurkanon? Mail Master Milo!

jong in... ‘In Rijsbergen zijn geen horeca die jongeren aanspreken’

14:00 RIJSBERGEN - Lucas Weber (18) uit Rijsbergen is net geslaagd voor de havo. Zijn toekomstplannen liggen nog open. Wel wil hij ooit in een grote stad gaan wonen. ,,Dat trekt me, omdat ik daar meer mijn eigen ding kan doen.’’