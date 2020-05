Opnieuw bizarre situatie in Baarle-Hertog: Belgen hebben kassabon of formulier nodig voor bezoek aan winkel of familie

Wie sinds zondag vanuit België de grensposten passeert in Weelde-Statie of Zondereigen om te gaan winkelen of vrienden te bezoeken in Baarle-Hertog zal daarvoor een speciaal document krijgen en moeten laten invullen. En een kassabon van de winkel of het bedrijf waar je geweest bent.

De coronacrisis heeft al voor vrij gekke situaties gezorgd in Baarle-Hertog en Baarle-Nassau. Zoals de cafés in Baarle-Nassau die aanvankelijk langer mochten openblijven of de Zeeman die in tweeën gedeeld werd. De grenzen blijven nu nog altijd gesloten, maar familie of vrienden bezoeken mag weer vanaf zondag en winkelen vanaf maandag. Dat betekent weer een vrij unieke situatie voor enclavegemeente. Wie vanuit België naar Baarle rijdt, passeert immers meer dan één keer de grens. ,,Om controle mogelijk te maken, heeft het gemeentebestuur van Baarle-Hertog, in overleg met de Politie Regio Turnhout, een controlesysteem uitgewerkt”, zegt burgemeester Frans De Bont.

Andere regels

De burgemeester legt de regels uit voor Belgen: ,,Wie vanaf zondag langs de controlepost in Weelde-Station of Zondereigen komt en verklaart dat hij in Baarle-Hertog familie of vrienden wil gaan bezoeken of wil gaan winkelen, zal bij de grensovergang een formulier krijgen dat hij/zij moet invullen. Wie gaat winkelen in Baarle-Hertog zal bij de terugkeer aan de grenscontrole een kassabon of aankoopfactuur moeten voorleggen van een winkel of een bedrijf in Baarle-Hertog. Uiteraard blijven de al bestaande regels van doorgang voor grensarbeid en mantelzorg bijvoorbeeld ook van toepassing.”

Voor Nederlanders verandert er niet zoveel. Zij mogen in principe tot 8 juni de grens niet over. Dat geldt niet voor de vele grenzen binnen Baarle, maar wel voor die ten zuiden van het dorp.

Volledig scherm Burgemeester Frans De Bont op een stoeltje pal op de grens. © Peter Vanderveken

Specifiek voor Baarle

Belgen mogen vanaf zondag met vier personen afspreken. Die mogelijkheid is er ook voor inwoners van Baarle-Hertog die familie elders in België willen bezoeken, of andersom. Wie vanuit België naar Baarle-Hertog komt, ontvangt van de politie bij de grenscontrole een formulier waarbij je onder meer verklaart bij wie je op bezoek gaat in Baarle-Hertog. Wie vanuit Baarle-Hertog naar België gaat, hoeft geen verklaring af te leggen.