Oproep om kwetsbare ouderen uit het ziekenhuis te houden: ‘Dokter, ik wil dit allemaal niet meer’

video Kerststal in Ulvenhout vernield, dader heeft zich gemeld: ‘Mis je de kickboks­school zo erg?’

ULVENHOUT - De kerststal in Ulvenhout is in de nacht van zondag op maandag vernield. Dat meldt de organiserende stichting Ulvenhout Leeft op sociale media. De stichting deelde beelden waarop te zien is hoe de - onherkenbaar gemaakte - vermeende vandaal meerdere poppen beschadigde. Inmiddels heeft de stichting die - nadat de dader zich meldde - weer verwijderd.

21 december