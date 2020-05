Opstand in jeugdgevangenis Breda krijgt politiek staartje

De opstand van drie gedetineerden anderhalve week geleden in jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda is ook in politiek Den Haag niet onopgemerkt gebleven. SP-kamerlid Michiel van Nispen heeft minister Sander Dekker van Rechtsbescherming om tekst en uitleg gevraagd.

Opstand mogelijk gevolg personeelstekort

Aanleiding voor de schriftelijke vragen van het in Breda woonachtige kamerlid is een artikel in BN DeStem. Daarin zegt Juvox, de bond voor gevangenismedewerkers, dat de opstand door drie jonge gedetineerden wellicht het gevolg is van een tekort aan personeel in Den Hey-Acker en andere gevangenissen. Een enquête onder haar leden wees vorig jaar uit dat veel medewerkers daar over klagen.

Geen personeel, dan langer in de cel

Net als in veel andere (jeugd)gevangenissen is geweld in gevangenissen vaak een gevolg van een gebrek aan medewerkers. Daardoor moeten gedetineerden vaak langer in hun cel blijven zitten. Volgens een oud-gedetineerde van Den Hey-Acker gebeurde dat in de jaren dat hij vast zat, ook geregeld. Veel medewerkers die hij in zijn tijd in Den Hey-Acker sprak klaagden ook over het personeelstekort.

Binnen werd boel kort en klein geslagen

De leiding van Den Hey-Acker wil niet zeggen wat de aanleiding was voor het incident dat voor veel tumult zorgde. Een arrestatieteam van de politie moest er aan te pas komen om een medewerker te bevrijden die zich in een magazijn had opgesloten om zo uit handen te blijven van drie jonge gedetineerden die om nog onduidelijke reden volledig door het linit gingen en de boel kort en klein sloegen. Van Nispen wil dat Dekker laat onderzoeken wat er mis ging in Den Hey-Acker en of het geweld, zoals Juvox suggereert, ook in dit geval verband hield met een al veel langer bestaand personeelstekort in het gevangeniswezen.

Was de begeleiding wel één op één, zoals verplicht is

Bovendien wil de SP‘er uitgezocht hebben hoeveel begeleiders er bij de drie gedetineerden waren toen het escaleerde. Het drietal behoort tot de moeilijkste categorie jongeren en heeft één op één begeleiding nodig. Desondanks lijkt het erop dat bij de geweldsexplosie in een gemeenschappelijke ruimte van Den Hey-Acker maar één medewerker bij de drie aanwezig was. Als die andere twee er wel waren, wil het kamerlid weten, ,,waar waren die dan op het moment van de geweldsexplosie?‘’

Minister eerder: dit jaar 1.600 medewerkers erbij