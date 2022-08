Organisatie weerlegt kritiek Vuelta-parcours: ‘Nederland heeft nu eenmaal veel rotondes en vluchtheuvels’

Er waren harde woorden van Alejandro Valverde, al tientallen jaren een wielergrootheid in Spanje. ,,Ik reed echt met angst in mijn lijf rond”, sprak de 42-jarige Spanjaard. ,,Gelukkig hebben we het gered en gaan we nu terug naar Spanje. Meer wil ik er niet over zeggen, want dan word ik wéér boos. Dit soort parkoersen kan echt niet. Het leek ook wel of we zeven keer door dezelfde stad fietsten.”