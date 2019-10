Ouderen krijgen cursus openbaar vervoer in Breda: ‘Gewoon een kaartje kopen is er al lang niet meer bij’

Nee, met de bus of trein gaat Peter Verweij (68) eigenlijk nooit. Want ‘gewoon’ een kaartje kopen is er al lang niet meer bij. Eerst een OV-chipkaart aanschaffen, waar je dan weer geld op moet zetten. En dan moet je met die kaart ook nog eens in de bus of op het station in- en uitchecken. Best lastig, vindt Peter.