Overleden man in brandgang achter woning in Breda is natuurlijke dood gestorven

met videoBREDA - Een overleden man die zondagochtend werd gevonden achter zijn woning aan de Vestkant in Breda, is een natuurlijke dood gestorven. Dat blijkt uit onderzoek van de politie. De man lag in de brandgang. Volgens diverse buurtbewoners was hij alleenstaand en rond de zestig jaar oud.