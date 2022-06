Overleden motorrijder bij ongeluk in Breda is 51-jarige man uit Oosterhout, Bredase automobilist (23) zit vast

Na 15 jaar verveelt een rondje over de singels Marijn van Dijke nog niet: ‘Maar ik kijk uit naar nieuwe vaarroute’

BREDA - Hoewel er tegenwoordig heel wat bedrijvigheid is op de singels van Breda, was dat 15 jaar geleden wel anders. Reden voor Bootje Varen Breda om toen twee sloepen te water te laten. Inmiddels is de vloot gegroeid tot 22 boten, het team uitgebreid naar veertig man en is er een heel boekingskantoor aan verbonden.

18 juni