Overtuigend NAC swingt dankzij ontketende Ómarsson naar derde zege op rij

NAC is dankzij een overtuigende zege op MVV geklommen naar de zevende plaats. De derde overwinning op rij kwam tot stand na een swingende eerste helft. Man van de wedstrijd was Elías Már Ómarsson met een hattrick: 4-1.

Na twee achtereenvolgende zeges (FC Dordrecht en Jong PSV) wilde NAC iets presteren wat nog niet eerder was gelukt dit seizoen: drie keer winnen op rij in de competitie. Misschien was er dan ook nog een kans op een periodetitel, maar al een uur voor aanvang werd duidelijk dat daarover vanavond geen beslissing zou vallen: het duel van Almere City (dat bovenaan staat in de derde periode) was afgelast.

Tegen MVV had Peter Hyballa één wijziging in petto. Aimé Omgba speelde op het middenveld op de plaats van Javier Vet. En het pakte goed uit. Het middenveld, met verder nog Matthew Garbett en Casper Staring, swingde. Soms nog wat flegmatiek, maar vaak dynamisch, vol voetbal en drang naar voren.

Swingend middenveld

NAC domineerde tegen de nummer zeven en creëerde veel kansen. Na 21 minuten viel de verdiende 1-0. Omgba leverde de bal in bij Garbett, die met een geweldige pass Elías Már Omarsson bediende. De IJslander nam goed aan met rechts en maakte af met links. Zijn eerste goal in Bredase dienst.

De eerste helft werd een waar spektakelstuk met de 1-1 van Ruben van Bommel als tegenvaller voor de Bredase equipe. Balverlies van Omgba lag daaraan ten grondslag. Maar het spitsenduo zorgde nog voor een comfortabele voorsprong voor rust. Jort van der Sande maakte de 2-1 in de 43ste minuut, twee minuten later maakte Ómarsson zijn tweede van de avond: 3-1.

De tweede helft was minder enerverend. Het tempo was lager, maar NAC kwam ook nooit in gevaar. De voorsprong bood Hyballa de kans om wat wissels door te voeren. Zo mochten Omgba, Van der Sande en Garbett eerder naar de kant. De van ziekte teruggekeerde Ody Velanas - genomineerd voor beste speler van de derde periode - kreeg nog een klein kwartiertje speeltijd.

Hattrick Ómarsson

In het slot mochten de handen nog op elkaar voor Ómarsson. De spits die vandaag voor het eerst scoorde in het geelzwart, voltooide vlak voor tijd zijn hattrick en verdiende met zijn 4-1 nog een applauswissel. Het kolkende Rat Verlegh Stadion zong hem toe en zag dat het goed was. NAC klimt door de zege naar plaats zeven.

Opstelling NAC: Kortsmit; Besselink (88. Van Schuppen), Martina, Velthuis; Lucassen, Garbett (69. Agougil), Staring, Omgba (78. Vet), Mac Nulty; Van der Sande (78. Velanas), Ómarsson (88. Herrmann).

