Overvaller Breda verzucht: 'Nu moest ik helemaal mijn pistool doorladen'

Hostel Nightflight mag vrijdag weer open, maar gaat dat ook gebeuren?

8:43 BREDA - Nightflight aan de Nijverheidssingel mag vrijdag weer open, nadat burgemeester Paul Depla het pand voor een maand sloot. De gemeente ziet vooralsnog geen reden om camera's in te zetten om het hostel in de gaten te houden. Vraag is wel of het etablissement überhaupt weer open gaat.