OZB in Zundert omlaag en misschien wordt de hondenbelasting afgeschaft

ZUNDERT - De ozb (onroerende-zaakbelasting) in Zundert wordt volgend jaar lager dan dit jaar. Het college wilde het iets verhogen, maar de gemeenteraad stak daar dinsdag een stokje voor. Hondenbezitters moeten nog een dagje in spanning zitten.

Dat er iets moet gebeuren aan de lokale lasten om de inwoners van Zundert te ontzien was voor veel partijen wel helder. Maar hoe? Een motie van onder andere Lokaal Perspectief en Dorpsbelangen haalde een meerderheid.

Het college wilde de ozb laten stijgen met 1,84 procent, het ging gemiddeld om vijf euro per jaar voor een huishouden. De raad besloot dat het juist omlaag gaat met twee procent. Dat kost de gemeente 150.000 euro. Daar was nog ruimte voor op de begroting.

Hondenbelasting

Het volgende waar in de raad over gestemd werd, was de hondenbelasting. De VVD stelde voor om deze af te schaffen. Precies de helft van de raad stemde voor, de andere helft niet. Er was dus geen meerderheid. Normaal gesproken gebeurt dat niet, de raad heeft een oneven aantal leden. Maar een van hen was er niet.

Daarom moet de raad vanavond weer bijeen komen om te stemmen over de laatste aanpassingen aan de begroting. Dan wordt duidelijk of mensen met een hond daar volgend jaar nog steeds 32 euro voor moeten betalen. Als er dan weer geen meerderheid voor of tegen is, zal het voorstel niet doorgaan. Hondenbezitters blijven dan betalen.

Er liggen nog een aantal andere plannen waar nog over beslist moet worden. Vanavond stemt de gemeenteraad ook over hoeveel ambtenaren erbij moeten komen, de herinrichting van de Ritsen in Rijsbergen, een armoedefonds en slimme prullenbakken.