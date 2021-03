‘Paardenkoning’ Jan F. 28 maanden de cel in voor fraude met honderdduizenden kilo's vlees

Dorps- en wijkraden Breda zijn respectlo­ze behande­ling onderhand wel beu. En dat is niet voor het eerst

24 maart BREDA - De relatie tussen de dorps- en wijkraden en het stadsbestuur van Breda is in hoog tempo aan het verslechteren. Oorzaak: de felle kritiek van VVD-gemeenteraadsleden op een toekomstvisie die is opgesteld door de wijkraad Stadshart/Valkenberg. Het is niet voor het eerst dat de wijkraden op ramkoers liggen.