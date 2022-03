Parkeerdruk is hoog in Antwerpenstraat: ‘Zoeken naar creatieve oplossingen’

video+update Vijf aanhoudin­gen voor dubbele ramkraak in centrum Breda: ‘Dieven pakten nutteloze showmodel­len’

BREDA - Twee elektronicazaken in de Eindstraat in Breda zijn vanochtend vroeg het slachtoffer geworden van ramkrakers. Bij zowel de Amac-winkel als de Samsung Experience Store is de gevel er compleet uitgereden. De politie meldt dinsdagmiddag rond 15.40 uur dat er vijf mannen zijn aangehouden.

16:05