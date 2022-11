Parkeerellende nekt speelplezier van bejaarde bridgers in Breda

Corso Zundert is duizenden euro’s kwijt aan extra EHBO’ers: ‘Het wordt alleen maar strenger’

ZUNDERT – Het Corso in Zundert was dit jaar duizenden euro extra kwijt aan EHBO’ers in vergelijking met andere jaren. In plaats van vier gediplomeerde hulpverleners moesten er tien komen. ,,Dat is gemeenschapsgeld. We willen dat aan andere dingen uitgeven.”

21 november