Parkeerprotest Chassésingel Breda rendeert: toch meer tijd om alternatief te onderzoeken

Na flink verzet wil Breda toch weer een stads­strand­je in Waterdon­ken: ‘Acceptabe­le oplossing’

BREDA - Waterdonken in Breda staat verrassend genoeg weer op het lijstje voor de inrichting van een stadsstrandje. Vorig jaar juni ontstond er nog groot verzet waarbij bewoners in no time 200 handtekeningen verzamelden tegen de aanleg van een dergelijk strandje. De locatie viel toen af. Het strandje is nu ingetekend aan de andere kant van de plas, aan de zuidkant.

21 mei