Parkeren voor een middagje winkelen in Breda wordt goedkoper

BREDA - Kort parkeren in parkeergarages in Breda is vanaf woensdag goedkoper. Net buiten het centrum op straat wordt parkeren langer gratis. Dit moet ervoor zorgen dat het aantrekkelijker wordt om de binnenstad van Breda te bezoeken.

Een uur parkeren in de Barones of Concordia wordt 14 cent goedkoper. Eerst kostte parkeren per uur 2,50 euro en vanaf nu 2,36 euro. In de Chasséparking, De Prins of het Turfschip was het tot nu toe 2 euro en gaat de prijs naar 1,88 euro. Een prijsverschil van 12 cent.

Het is straks niet meer mogelijk om contant te betalen in de parkeergarages. Er wordt op dit moment volgens de gemeente nauwelijks met contant geld betaald. Op straat betalen automobilisten al een aantal jaar met bankpas of creditcard. Dat heeft nauwelijks voor problemen gezorgd volgens de gemeente.

Langer gratis net buiten het centrum

In een aantal straten net buiten de binnenstad wordt parkeren langer gratis. Parkeren in de Nieuwe Ginnekenstraat, Boschstraat, Korte Boschstraat, Haagdijk en Nieuwe Haagdijk was het eerste kwartier al gratis. Dat verlengt het college van Breda nu tot een half uur. Daarvoor moet je je wel aanmelden bij een automaat of mobiele parkeerapp.