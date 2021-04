Partybussen tegengehouden door politie en ME in Breda: ‘Na 13 maanden stilstaan willen we gewoon een rondje rijden’

Edelsmid Kees-Jan van Harten wil klanten verleiden met sieraden en de geur en klanken van zijn atelier

22 april BREDA - Als kind raakte Kees-Jan van Harten betoverd door de spannende edelsmederij van zijn oom. Hij trad in diens voetsporen, werkte jaren in zijn bedrijf en begint nu een eigen zaak in Breda, Van Harten Edelsmeden.