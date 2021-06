Patiëntenstop blijft, maar noodgevallen in Brabantse jeugdzorg worden tóch geholpen dankzij hulp van buitenaf

video Kruispunt in Rijsbergen komt door kapotte waterlei­ding blank te staan, ‘sinkhole’ ontstaat op fietspad

21 juni RIJSBERGEN - Een kruispunt in Rijsbergen is maandagmiddag blank komen te staan. Het kruispunt is tijdelijk afgezet en de brandweer is ter plekke om het verkeer te regelen, aangezien de kruising nog wel even dicht zal zijn.