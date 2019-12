Paul Depla: Nog geen oordeel over aanhouding van FC Den Bosch-bus

Depla zei dat donderdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering nadat hij over de kwestie aan de tand was gevoeld door SP-raadslid Dirk Uijl. Die wilde van Depla weten wat hij er van vindt dat ‘onschuldige mannen, vrouwen, jongens en meisjes’ een tijdje werden opgesloten in een cel in Breda. Dat gebeurde omdat de politie aanwijzingen had dat een aantal supporters in de bus harddrugs op zak zou hebben.

Depla legde uit dat dit een actie was van de politie waar hij niet over gaat en waar hij niet bij betrokken was. Voor de vergadering had hij daarom een brief naar de raad gestuurd van de politie waarin de kwestie werd toegelicht.

Verkeerde bus

In de brief staat dat in eerste instantie op de A59 de verkeerde bus was aangehouden. Vervolgens is op de noordelijke rondweg in Breda alsnog de juist bus tot staan gebracht. De inzittenden werden meegenomen naar bureau Mijkenbroek. De meeste mensen zijn korte tijd in een familiecel geplaatst. Ouders met jonge kinderen mochten volgens de politie in de bus blijven. Er zijn foto's van de mensen gemaakt om te kunnen checken wie op welke plek in de bus zat. Die foto's zijn volgens de politie naderhand vernietigd.

Uiteindelijk heeft de politie in de bus en bij twee personen enkele kleine gebruikershoeveelheden aangetroffen. Vervolgens kon de bus met alle inzittenden door naar het NAC-stadion en waren de supporters nog op tijd bij de wedstrijd. Volgens de politie heeft de totale procedure ongeveer 40 minuten geduurd.

Zeventien klachten

De politie meldt zelf dat er zeventien klachten zijn binnengekomen naar aanleiding van de kwestie. Die klachten worden nu onderzocht door een commissie van de politie.