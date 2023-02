Pelle Depla (24) stapt in het spoor van zijn vader Paul: ‘Ik weet hoeveel shit hij soms kreeg, maar dat houdt me niet tegen’

Gastopinie Schrijven­de chatbot bedreigt intellectu­e­le onafhanke­lijk­heid

BREDA - Een computerprogramma dat op basis van een simpele vraag een essay of werkstuk uitspuugt. Sinds kort is dat voor iedereen mogelijk. Het gevolg? Het onderwijs is in rep en roer. Want hoe ga je met deze ontwikkeling om?

10:04