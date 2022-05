Personeelstekorten gaan groter worden, behalve in de supermarkt

Vooral in de horeca, de uitzendbranche en in de zakelijke dienstverlening (consultants, accountants) in West-Brabant neemt de vraag naar personeel, waar nu al bijna niet aan te komen is, de komende tijd nog verder toe. Ook in de sector zorg en welzijn blijven de problemen groot en groeien die zelfs nog licht. Het aantal banen in deze sector in West-Brabant stijgt de komende anderhalf jaar met 1,9 procent van ruim 51.000 nu naar 52.500 eind 2023.