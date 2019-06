Piepend hondje zit urenlang tussen eigen uitwerpselen vast op snikheet balkon in Breda

Zunderts terracotta­le­ger geeft corso kopzorgen

19:59 ZUNDERT - Spanning bij de ontwerpers van buurtschap ‘t Stuk. Sleepten ze vorig jaar met hun immense leguanen nog de winst binnen van het Zundertse bloemencorso, dit jaar is het nagelbijten. Want mag het terracottaleger waar ze nu aan bouwen, in september nou meedoen of niet?