Piet en Karin uit Molenschot nemen Oekraïens gezin op: 'Blij dat we wat kunnen doen’

Middeleeuw­se in boombasten gekraste Russische briefjes bij Club Solo

BREDA - Een hartje, een naam. In basten van bomen worden al eeuwenlang boodschappen achtergelaten. Ook in Rusland, waar in Novgorod in berkenbasten persoonlijke berichten uit de middeleeuwen werden gevonden. Ruslandkenner prof. dr. Jos Schaeken bracht ze samen in zijn boek 'Stemmen op berkenbast'.

2 maart