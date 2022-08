Piet van der List bleef altijd betrokken bij wel en wee in Princenhage

Groen bij oude Spindel gesnoeid en laatste klussen rond Talenten­cen­trum Bavel in uitvoering

Bavel - Het trottoir langs het hek van het voormalig pand van basisschool De Spindel is weer begaanbaar voor voetgangers. De heg, waarvan de takken ruim over het voetpad uitstaken, is gesnoeid. Ook op het oude schoolplein in Bavel is maandag groenonderhoud gepleegd.

1 augustus