Pizza's bakken voor Giro555: kinderen in Terheijden zetten zich in voor Oekraïne

En de gasten? Ook die zijn speciaal: de zaal zit namelijk vol met ruim tachtig vaders, moeders, opa’s en oma’s. Zij konden aan het eind van de avond een donatie doen, die vervolgens naar Giro555 gaat. ,,Ik vind het mooi dat we geld ophalen, want het is raar dat we hier mooi kunnen leven en dat er in Oekraïne oorlog is”, zegt Thijn (10). Samen met Mees (10) zorgt hij voor de drankjes vanavond. ,,Het is niet fijn wat er daar gebeurt. Ik hoop dat onze ouders allemaal blij zijn met het eten en drinken vanavond, zodat we veel geld kunnen ophalen”, zegt Mees.