Plaatsen 5G-mast in Zandberg leidt tot dreigementen: ‘Dit doe je niet als je rustig wil slapen’

‘Dino’ uit Breda: van Bosnische oorlogs­vluch­te­ling tot hoofdver­dach­te cocaïnemaf­fia

DUBAI/BREDA – Edin ‘Dino’ G. (40) vluchtte als kind met zijn familie voor het oorlogsgeweld in Bosnië-Herzegovina. Hij groeide op in Breda. Vorige week is hij in Dubai opgepakt als een hoofdverdachte in een van de grootste internationale onderzoeken ooit tegen de wereldwijde cocaïnemaffia.

28 november