Plan voor acht seniorenwoningen aan de Oude Bredaseweg in Bavel

Nieuwbouw­plan Blossem wint architec­tuur­prijs Breda: ‘Dit heeft de stad nodig’

BREDA - De ontwerpers van het nieuwbouwproject Blossem aan de Ettensebaan in Breda hebben de architectuurprijs BLASt 2022 gewonnen. De jury is laaiend enthousiast: ‘Dit is op alle vlakken een voorbeeldproject.’

3 november