Politie gebruikt dashcambeelden in onderzoek fataal ongeluk Achtmaal

Zomersche­ma gft-afval in Breda een blijvertje

7:00 BREDA - Het tijdens een zomerperiode van drie maanden wekelijks ophalen van gft-kliko’s in de gemeente Breda – in plaats van óm de week – is ook voor de komende jaren gepland. “Dat staat zo in het coalitie-akkoord”, verduidelijkt wethouder Daan Quaars.