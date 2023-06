Politie krijgt berichten binnen over mogelijke vechtpartij op kermis Etten-Leur

Michaël College verrast dat ouders nieuwe vrije school in Breda willen opzetten: ‘Niet logisch’

BREDA - Een nieuwe vrije school in Breda moet het capaciteitsprobleem in de regio van deze speciale en populaire vorm van onderwijs oplossen. Maar bestuursvoorzitter Berend Buddingh’ van onderwijsorganisatie Libréon is sceptisch: ,,We hebben al een vrije school in Breda.”