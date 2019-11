Politie onderzoekt balletjes- en gasdrukpistool van jongens (15) na beschieten treinen Breda

De twee hadden bij hun aanhouding in Dorst een balletjespistool en een gasdrukpistool met stalen kogels bij zich. Een van de pistolen kon metalen kogels afvuren. Het is nog niet bekend op welke plek langs het spoor op de treinen is geschoten. De conducteur heeft aangifte gedaan, aldus een politiewoordvoerder.

Hoe vaak de treinen zijn geraakt, wordt nog onderzocht. ,,In ieder geval zes keer", aldus de politiewoordvoerder. Volgens een NS-woordvoerster is de trein ook op de stalen platen geraakt, maar hoe vaak wordt duidelijk na onderzoek.

Geschrokken

Van de trein die in Breda werd onderzocht, waren vijf ruiten kapot. Van de andere trein was één ruit kapot. Het ging alleen om de buitenste ruiten van het dubbelglas. De passagiers waren erg geschrokken.

De politie onderzoekt de pistolen. Bekeken wordt onder meer waar ze vandaan komen en in hoeverre het strafbaar is dat de jongens ze in bezit hadden.

De officier van de justitie bepaalt in een later stadium of er sancties volgen voor de minderjarige verdachten. Volgens de politie bepaalt de officier ook of de jongeren zaterdagmiddag langer in de cel blijven. ,,Maar de insteek voor minderjarigen is dat zij zo kort mogelijk bij de politie vastzitten.”

Schade

Een woordvoerster van de NS kan nog niet zeggen hoeveel de schade bedraagt. De ruiten en de stalen platen van de geraakte treinstellen moeten worden vervangen. Daarnaast zijn de treinstellen tijdelijk niet beschikbaar. Ook zorgt het herstel voor vertraging bij andere treinen die onderhouden moeten worden. ,,Zo ontstaat een ketenreactie", aldus de woordvoerster.

Zij vertelt dat de NS zich als benadeelde partij toevoegt bij de aangifte. “Dit betekent dat we de schade kunnen gaan verhalen.” Uiteraard moet eerst vast worden gesteld wie daadwerkelijk de schuldigen zijn.

De woordvoerster legt uit dat de NS al van alles doet om te voorkomen dat jongeren treinen beschadigen bij soortgelijke incidenten. ,,We geven voorlichting op scholen. Daarbij leggen we uit wat de gevolgen zijn voor reizigers en NS-medewerkers als een trein wordt bekogeld of beschoten. En ook wat de gevolgen zijn voor de jongeren zelf, bijvoorbeeld de kans op een strafblad.”