Politie ontdekt ‘groot en werkend’ drugslab in Breda, arrestatieteam houdt verdachte aan

Vrienden vereeuwi­gen overleden fotograaf Mark Rietveld in boek: ‘We kruipen in zijn hart’

ANTWERPEN/BREDA - Een jaar geleden stapte de uit Bergen op Zoom afkomstige fotograaf Mark Rietveld (52) uit het leven. Zijn Belgische vrienden laten zijn werk vereeuwigen in een fotoboek. ,,Hoe Mark onzichtbaar kon zijn in de menigte om zijn werk te doen, observeren, luisteren... Het is iets waar veel fotografen vandaag iets van kunnen leren.”