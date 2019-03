Politie publiceert foto's van vier overvallers juwelierszaak House of Pertijs in Breda

Geen schikking in geldruzie Patricia Paay

15:29 BREDA - Patricia Paay en het bedrijf Osuro hebben geen schikking kunnen bereiken in hun conflict over in totaal 93.000 euro. Onderhandelingen over een schikking zijn mislukt, vertelde advocaat Murat Alaca van de voormalig zangeres en tv-persoonlijkheid vrijdag. Beide partijen zullen de rechtbank in Breda vragen om knopen door te hakken in de rechtszaak die het bedrijf tegen de in Wernhout woonachtige Paay aanspande, aldus de raadsman.