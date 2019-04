Politie: waarschijnlijk drie daders betrokken bij fatale brand in garagebox Breda

Nog verklaring afgelegd

De zwaargewonde Van Zundert is bij een huis aan de overkant onder de douche gezet, waarna hij met spoed naar het ziekenhuis is gebracht. Daar heeft hij zelf nog een verklaring kunnen afleggen, voor hij in de vroege dinsdagochtend in het ziekenhuis in Rotterdam aan zijn verwondingen overleed. Hij vertelde de politie dat hij in de garagebox is vastgebonden en daarna in brand gestoken. Volgens omwonenden werd Van Zundert ook overgoten met een brandbare vloeistof.