Politie zoekt specifieke camerabeelden in zaak overleden bezoeker Breda Barst: ‘We willen totaalplaatje zien’

De politie heeft met verschillende getuigen gesproken en heeft beelden gekregen van het moment waarop beveiligers de man, de 37-jarige L. Chudzik, onder controle houden, maar wil graag weten wat daaraan vooraf is gegaan. ,,We hebben nog niet het hele plaatje rond. Misschien hebben bezoekers tijdens het festival gefilmd en is er iets te zien op de achtergrond. Voor ons is nog altijd niet duidelijk wat er nu precies is gebeurd. We willen het beeld zo compleet mogelijk maken”, aldus politiewoordvoerder Eric Passchier.