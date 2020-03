Politiechef Hanneke Ekelmans over coronahoester: wens ze cel van harte toe

BREDA - Politiechef Hanneke Ekelmans van het politiedistrict Zeeland-West-Brabant reageert uitgelaten op de donderdag door de rechtbank in Breda uitgedeelde celstraffen voor de zogenoemde coronahoesters. ,,Even in quarantaine van overheidswege. Het is ze van harte toegewenst.''

Bij de rechtbank in Breda kreeg een Tilburger die maandag twee beveiligers in het gezicht hoestte nadat hij was betrapt op winkeldiefstal acht weken cel. Een Bredanaar die maandag een agent onderhoestte hoorde een celstraf van vier weken, waarvan twee voorwaardelijk.

Hevige straffen

,,Ik realiseer me dat dit stevige straffen zijn'', reageerde Ekelmans. ,,Als iemand helemaal geen strafblad heeft zoals de Bredanaar, is dit zwaar. Goed om te horen, want in deze tijd dit soort acties uithalen, daar hoor zo'n type straf bij.'' De mannen verschenen donderdag voor de supersnelrechter, wat de chef alleen maar toejuicht. ,,Dit moet je snel bestraffen, anders is het effect weg. Anders gebeurt dit geklier weer.''

Spugen en hoesten heuse trend

Inmiddels lijkt coronahoesten of - spugen een heuse trend. Donderdag werden in de regio Tilburg nog twee winkelmedewerkers ondergehoest en bespuugd, vertelt Ekelmans. De politie treedt hard op. ,,Als je nu niet de mensen beschermt die zorgen dat het virus wordt bestreden of andere mensen met vitale beroepen die nodig zijn om de maatschappij draaiende te houden, dan creëren we alleen maar een groter probleem. Ik ben blij dat ook het Openbaar Ministerie en de rechtbank daar voor staan.''

Woedend