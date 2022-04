Politiek is enthousiast over idee uit Achtmaal voor multifunctioneel terrein

Breepark wil evenemen­ten­hal drie keer zo groot maken om de strijd aan te gaan met grote jongens

Gaat de evenementenhal op Breepark in Breda meedoen met de grote jongens zoals de Brabanthallen in Den Bosch? De directie zegt bouwplannen te hebben om de hal drie keer zo groot te maken. ‘Waarom? We moeten nu te veel nee verkopen.’

