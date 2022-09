Politieonderzoek op A58: file vanaf Etten-Leur tot Breda

Cultuurin­stel­lin­gen vrezen voor duurdere kaartjes vanwege hoge stookkos­ten

BREDA - Culturele instellingen in Breda maken zich zorgen over komende winter. De gasprijs is flink omhooggegaan en de vaak grote gebouwen moeten toch warm worden gestookt. Ze vrezen dat de bezoeker er straks deels voor opdraait.

2 september