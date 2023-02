Praalwagens grote optocht trekken van ut Zwaajgat naar Stijlorenrijk

met video Onderwater­be­ton glijdt als havermout­se­pap de Nieuwe Mark in

BREDA - Bij de aanleg van de betonnen vloer voor de Nieuwe Mark in Breda is donderdag een constante aanvoer van vers cement nodig. In de uitgediepte rivier vloeit in een dag 1000 kuub van het zogeheten onderwaterbeton naar de bodem.