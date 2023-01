Prins Arie d'n Irste maakt single over Breda: ‘Ik zing over de dingen die Breda mooi maken’

Foto van geel-blauw verlichte Grote Kerk tijdens carnaval maakt kans op Zilveren Camera

BREDA - Eigenlijk was Ron Magielse al op weg naar huis nadat hij in de Bredase binnenstad foto's van het carnavalsfeest had gemaakt. Maar toen hij een volle Visserstraat zag, besloot hij nog één foto te maken. Het levert hem nu een nominatie voor de Zilveren Camera 2022 op.

25 januari