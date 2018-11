Raad Baarle-Nassau schrikt van ABG-cijfers

Bestuurder verliest macht over stuur in Wernhout en raakt lichtge­wond

7 november WERNHOUT - Op de Wernhoutseweg (N263) in Wernhout verloor een automobilist woensdagmiddag de macht over het stuur. Vermoedelijk had hij een bocht gemist en kwam de man op de verkeerde zijde van de weg in de berm terecht.