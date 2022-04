Raad van State eist hogere haag bij woningbouw Vagevuurstraat in Zundert

Voor de rest moet buurman Werner van Unen de bouw van een nieuwe woning naast zijn huis accepteren. Van Unen hoopte tevergeefs dat de hoogste bestuursrechter het hele woningplan zou afschieten. Volgens hem zal de woning een beschermd buizerdnest in het bos achter het weilandje verstoren.



Volgens het bestuursrechtscollege is er natuuronderzoek gedaan en daarbij is er geen buizerdnest, of buizerd aangetroffen. Van Unen heeft daar ook geen keihard bewijs van overlegd. Verder vindt de Raad dat de geplande woning niet te groot wordt en past in het woningbouwbeleid van de gemeente Zundert. En daar zal de buurman het mee moeten doen.