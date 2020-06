Rabobank: Brabant wordt snoeihard geraakt door crisis, ook als tweede coronagolf uitblijft

Dat blijkt uit de jongste prognoses van de Rabobank voor de verschillende regio's in ons land en de economische gevolgen van de lockdown. Op basis van de laatste cijfers stevent West-Brabant af op een krimp van 5.6% dit jaar. Dat is vergelijkbaar met de gemiddelde daling in de rest van Nederland. Met name de industrie in de regio, goed voor een zesde van de bedrijvigheid in deze streek, leidt zwaar onder de crisis.