Radiozender 538 beraadt zich over geleden schade

Wij heten Corona. Onze naam veranderen? Niks ervan, we zijn er trots op

16 april BREDA - Hoe is het om de naam te hebben gelijk aan die van de pandemie die de wereld al meer dan een jaar in zijn greep houdt? Drie Corona’s vertellen over grappen en grollen en de verbaasde, maar ook boze reacties. Af en toe de verzuchting: pff, zo kan ie wel weer. ,,Ik ben er wel een beetje klaar mee.”