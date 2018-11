Radius College verboden gebied voor verdachte steekpartij

Minder treinen tussen Dordrecht en Breda in 2019

10:01 BREDA - Dordtenaren en reizigers die in die stad werken hebben pech: de intercity Dordrecht - Breda vervalt grotendeels in 2019 en zal enkel in de spits rijden (éénmaal per uur in beide richtingen). Het grootste deel van de dag moeten reizigers terugvallen op de sprinter Dordrecht-Den Bosch-Arnhem. Deze rijdt tweemaal in het uur. Dat blijkt uit de nieuwe spoorkaart die NS vrijdag bekendmaakte.