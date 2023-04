Rechter tikt gemeente op vingers over nieuwbouw basisscholen Oosterhout

podcast Gegenpres­sing | Veilig­heids­ap­pa­raat faalt, vrijstaat Rat Verlegh Stadion en harde kern is NAC te slim af

In De Gegenpressing Podcast bespreken clubwatchers Yadran Blanco, Dennis Kas en Joost Blaauwhof het laatste nieuws rondom NAC. In deze aflevering gaat het over de gestaakte derby tegen Willem II.