Rechter wijst verzoek Alwel af, dus zijn de buren blij: Etten-Leurse ‘dealer’ mag in huis blijven

Eerste aanzet tot vergroe­ning Chassé Park: ‘flexbos’ op kwetsbaar dak parkeerga­ra­ge

BREDA - Op het dak van de Chassé Parking, een van de grootste open vlaktes in het centrum van Breda, is met het plaatsen van veertig bomen in plantenbakken de aanzet gegeven voor een ‘flexibel stadspark’.

8 februari