Reclameman Lodewijk Varossieau: ‘Ik ben geen keiharde zakenman, volgens mij ben ik heel lief’

Groot of klein, geen enkele sportclub komt zonder kleerscheu­ren uit coronacri­sis

11:00 BREDA - De Bredase sportclubs gaan de coronacrisis overleven, zegt wethouder Daan Quaars. ‘Er staat geen enkele club op omvallen'. Toch wordt de pijn gevoeld van het wegvallen van de kantine-inkomsten. Of de club nu groot of klein is, niemand komt er zonder kleerscheuren vanaf.